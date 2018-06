Les Nits d’Estiu donaran vida a la Sumpta de Peruga

El programa de les Nits d’Estiu conté fins a 65 espectacles entre el 28 de juny i el 15 de setembre, la majoria musicals, però també teatre, visites guiades, dansa i activitats interactives, com ara escape rooms.

Una de les novetats destacades d’entre les Nits d’Estiu d’aquest any és la proposta de la Companyia Andanda-ra, que ha adaptat al teatre la novel·la Últim estiu d’Ordino, de Joan Peruga, que enguany compleix 20 anys de la seva primera edició. El guió sobre els últims anys de la Sumpta l’han preparat amb l’assessorament del mateix Peruga. La funció, es representarà a la Sala d’armes de la Casa-Museu d’Areny-Plandolit, amb un aforament limitat, els dies 7 i 28 de juliol i l’1 i el 14 de setembre.

Per Mireia Aguilar

