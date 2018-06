El Govern ja espera els refugiats

El Govern ja ha enllestit la legalitat necessària per acollir una vintena de refugiats sirians i ara només queda que aquestes persones arribin al país. «Els dispositius de caràcter social, educatiu i sanitaris estan llestos», ha assegurat aquesta tarda el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, amb motiu del Dia Mundial del Refugiat. Així doncs, la Comunitat de Sant Egidi, responsable del corredor humanitari, es troba aquesta setmana en un camp de refugiats del Líban seleccionant les famílies que es preveu que siguin a Andorra al mes de setembre. Tot i que encara no hi dates exactes, s’espera que abans que s’inici el curs escolar arribin dues famílies, de menys de deu persones, i després, de manera esglaonada i en un transcurs de dos anys, la resta. «No tenim cap dubte que sortirà bé, però tant pels refugiats com per la societat andorrana és millor que vagin arribant a poc a poc», ha dit David Salas, membre de la comunitat religiosa.



La idea dels corredors humanitaris és que es puguin replicar, de manera que, tal com va dir Salas, si Andorra vol, en un futur es podrien acollir més refugiats. En aquest sentit, Espot ha dit que aquesta és una «prova pilot», però tot apunta que serà satisfactòria i tindrà una continuïtat.

Protocol de bones intencions

La Creu Roja Andorrana es va sumar ahir a una plataforma internacional per afavorir i reglamentar les polítiques migratòries, alhora que pretén reivindicar els drets i deures de tots els implicats: institucions, immigrants i ciutadans del país d’acollida. La voluntat és implementar una acció social correcta i adequada a cada territori, a més de despertar consciències sobre la dignitat humana, el dret humanitari internacional i la inclusió social en el marc d’un debat constructiu i durable en el temps.



El Dia Mundial del Refugiat va arribar enguany en un moment en què la polèmica per la no acceptació del vaixell Aquarius a Itàlia amb 630 migrants a bord i la seva posterior arribada al port de València és encara ben present.