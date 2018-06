Un planador aterra d’emergència a la Seu d’Urgell

Un planador va aterrar d’emergència ahir a la tarda, molt a prop del quilòmetre 228 de la carretera N-260 al seu pas per la Seu d’Urgell. L’únic ocupant de la nau va poder sortir pel seu propi peu i va ser traslladat a l’hospital de la població amb contusions.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’accident a les 18.11 hores i van ser alertats «d’una gran fumerada» després que la nau aterrés sobre un prat. Quan els bombers van arribar al lloc dels fets encara era visible el fum però el planador no es va arribar a incendiar. En aquell moment el pilot ja havia pogut sortir de l’aeronau pel seu propi peu i una unitat del SEM el va avaluar sobre el terreny abans de traslladar-lo al Sant Hospital de la Seu d’Urgell «aparentment lleu», segons els bombers. Des del centre mèdic van informar que no farien declaracions sobre l’estat del pilot fins avui al matí. Fins al lloc dels fets també es va traslladar una patrulla dels Mossos d’Esquadra.



L’aterratge es va produir a un prat situat entre el riu Valira i la carretera N-260, a l’entrada de la ciutat. Abans de tocar terra l’aparell es va trobar amb un aspersor del prat amb el que va quedar enganxat i que va provocar que el fuselatge es trenqués.



Els planadors són aeronaus sense motor, més pesades que l’aire, i proveïdes de grans ales que permeten que mantingui el vol únicament gràcies a les lleis de l’aerodinàmica. Per iniciar el vol han de ser remolcats per una avioneta amb motor mitjançant un cable, del qual s’allibera quan arriba a l’alçada desitjada. Un cop lliures, aprofiten les zones amb aire calent per evitar perdre alçada. També hi ha alguns models que incorporen un sistema d’auto enlairament.

Campionat d'Espanya

L’home accidentat ahir participava en el Campionat d’Espanya de Vol a Vela que s’està celebrant a l’Aeròdrom de la Cerdanya des del dia 23 i fins al 30 i on havia d’haver aterrat el planador. Tot sembla indicar que després de perdre més altura de la indicada hauria provat d’aterrar a l’Aeroport de la Seu d’Urgell però no va arribar a temps. Un altre dels participants en la competició sí que va realitzar un aterratge d’emergència sense conseqüències en aquesta infraestructura alturgellenca.