Cicland, un pas més per a la mobilitat sostenible

Ja està en marxa Cicland, el servei de bicicletes elèctriques compartides, l’objectiu del qual és canviar els hàbits dels ciutadans i promoure la mobilitat sostenible en trajectes curts. Aquesta iniciativa, estrenada avui al matí per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i diversos cònsols i consellers, arriba amb l’acord de tots els comuns, després de l’èxit la prova pilot de Pedaland el 2014 i de la constatació, a través d’una enquesta, que el 64% de la població està interessada en aquest tipus de transport públic. «Els resultats obtinguts van mostrar que la societat andorrana està sensibilitzada en temes de medi ambient», va explicar la ministra. Durant aquesta setmana i la que ve, es faran presentacions a totes les parròquies perquè l’usuari les conegui i les provi i després el servei ja entrarà a ple rendiment.

Última tecnologia

Cicland consta de 50 bicicletes en 14 parades i 100 punts de càrrega desplegats per tot el país. El responsable de l’empresa concessionària, Miquel Àngel Armengol, va destacar que es tracta d’un servei ecològic, però sobretot modern, dissenyat exclusivament per a Andorra. «S’ha utilitzat l’última tecnologia que hi ha actualment al mercat», com per exemple, el motor amb cardant elèctric que per primera vegada s’ha instal·lat al centre de la bicicleta i no a la roda del davant o darrere com és habitual. Per altra banda, el sistema de càrrega és hermètic i per inducció, per tal d’evitar complicacions derivades de condicions meteorològiques adverses, i una bateria amb potència de fins a 100 quilòmetres.



Per utilitzar Cicland, només és necessari descarregar-se l’aplicació mòbil amb el mateix nom i registrar-s’hi. Mitjançant un codi QR, es desbloquejarà la bicicleta i s’oferirà tota mena d’informació, «fins i tot quant s’ha estalviat en pol·lució», va destacar Armengol.

Tarifes

Ara per ara, hi ha tres tipus d’abonaments a Cicland: un anual de 76,5 euros (68,85 euros si es disposa del SNTV), un de «petit ús», per valor de 30 euros i que permet fins a 25 desplaçaments gratuïts de 30 minuts i un altre d’ús puntual, pensat per a turistes, on els primers 30 minuts costen tres euros i es va sumant un euro a cada mitja hora. Si es vol utilitzar la bicicleta més de dues hores, doncs, l’import és de 10 euros. Segons Calvó, aquestes tarifes s’han decidit en funció de les quantitats que estan disposats a pagar els ciutadans, i que es van reflectir en l’enquesta pública.