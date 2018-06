Un darrer quart excel·lent no serveix per evitar la derrota

Després de la derrota d’Irlanda contra Malta per 76 a 65 de dimecres, Andorra encara tenia possibilitats de classificar-se per a les semifinals del Campionat Europeu dels Petits Estats que s’està disputant a San Marino però finalment, tot i un darrer quart excel·lent, els del Principat no van poder vèncer als verds i van acabar perdent per 63 a 56.

El conjunt del Principat va començar molt fluix en els dos primers quarts, quan es va veure superat pel joc dels Irlandesos i va perdre per 19 a 8 i 15 a 6 respectivament. A la mitja part, les paraules de David Eudal, seleccionador nacional, van calar i Andorra va sortir amb un altre esperit i va començar a creure en la remuntada i al final del quart el resultat era de 52 a 34 però havien empatat a 18 en aquest temps. En el darrer quart, es van apropar molt al marcador i de fet van doblar en punts als irlandesos però la distància era massa i va ser insuficient tot i fer bones jugades des de l’exterior amb un Guille Colom que es va mostrar magnànim. De fet, l’andorrà va ser l’MVP del partit amb una valoració de 21. A més, va anotar 22 punts tot i que no va estar molt encertar des dels tres punts, ja que només en va poder clavar 3 de 14. En aquest sentit, Andorra va estar molt fluixa en tir exterior i la punteria no va acompanyar. En canvi, Irlanda es va mostrar un poc més encertada en el tir de dos i es va beneficiar de totes l’encert des dels tirs lliures i de les faltes dels del Principat.