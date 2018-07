Georgie Dann, Macaco i Buhos: grans reclams de Festa Major

Encara que el Comú de Sant Julià pregona que aposta pel talent nacional, el cert és que les grans cites de la Festa Major d’aquest any, entre el 27 i el 31 de juliol, estaran protagonitzades per forans. I no per qualsevol sinó per noms ben reconeguts i dels quals tothom és capaç de taral·lejar: Georgie Dann, Macaco, Buhos, Roba Estesa i Itaca Band són els més mediàtics però no faltaran, ara sí, concerts de format més petit i protagonitzats per bandes andorranes, com The Swing Girls amb les seves versions de cançons dels anys 50 i 60 i que aquest estiu fitxaran a totes les parròquies del país.



La Festa Major de Sant Julià té la fama al país i a diferents contrades veïnes d’escenari de disbauxa juvenil, sobretot en els darrers anys. Aquest any, el comú s’ha proposat reforçar la participació de tot tipus de públic i, a més de les tradicionals nits més adreçades al públic que fa dècades que va deixar de ser adolescent, aquest any també crea un entorn al voltant de la plaça de Sant Roc on es viurà la versió tranquil·la de la festa però que també comptarà amb concerts més relaxats com l’orquestra Cadillac, el dissabte 28;els Old School, el diumenge 29 o les ja esmentades dames del swing l’endemà. A més, tota aquesta zona estarà banyada per la Fira Vintage que pren el relleu de la Fira Esotèrica celebrada altres anys.

Georgie sense teloners nacionals



Quan van començar a sonar les campanes que confirmaven Georgie Dann a la festa laurediana, la banda nacional Punkers Love the 80s es van candidar immediatament i apassionadament per ser-ne els teloners ja que el músic és un dels seus ídols, segons van declarar. «Ens van trucar no fa ni una setmana, quan ja estava tot tancat, organitzar el programa és una feina de mesos i fer un canvi ara era logísitcament impossible», va explicar la cap de Cultura, Elisenda Palomares. El conseller de Cultura, Josep Roig, va incidir, en referència a aquest mateix tema sobre el suport al talent nacional que fan des del comú amb nombrosos exemples però que en aquesta ocasió no havia pogut ser: «Segur que trobarem el moment», va admetre. Al respecte, Palomares va aclarir que va convidar al grup a enviar el seu dossier i la seva presentació perquè els tinguin en compte en propers esdeveniments però «encara no ho han fet».

Pressupost i retorn

Roig va explicar que el pressupost de la Festa Major d’enguany és de 180.000 euros però va destacar que «calculem que per cada euro d’inversió el retorn és d’entre set i vuit euros per a la parròquia». És a dir, que segons els comptes comunals la Festa Major deixa als comerços locals aproximadament 1,3 milions d’euros en cinc dies.

No només música

El rebombori dels grans noms presents a la parròquia laurediana és evident però la Festa Major inclou un reguitzell d’activitats que també tenen molt bona acollida per part dels assistents. Per exemple el tobogan aquàtic que l’any passat va arrasar i que el comú repetirà aquest any en una ubicació encara per determinar perquè volen fer-lo encara més gran i segueixen a la recerca del carrer amb l’amplada i el pendent que ho permeti. A més, també proposen una gimcama aquàtica o petits detalls perquè la festa sigui inoblidable a través de la cabina fotogràfica situada a la plaça Sant Roc que s’encarregarà d’immortalitzar grans moments.

Entitats i tradicions

Com és de rebut, Sant Julià no s’oblida de la part més tradicional de la Festa Major i durant les hores diürnes ha programat activitats com el ball cerdà, el de la marratxa, la passa de solters o el ball del Gegant Moro i la Dama Blanca, que aquest any celebren el 35è aniversari. H