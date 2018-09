Òscar Casal acaba segon a la Run the Rut d’Estats Units

El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Òscar Casal, segueix fent gran la seva llegenda i dissabte va ser segon a la Run the Rut, prova de les Sky Classic Skyrunner World Series que es disputava als Estats Units. Era un recorregut de 28 quilòmetres amb 2.375 metres de desnivell positiu.

«Sabia que hi havia deu corredors amb possibilitats de guanyar. Un grup de cinc hem tirat des de la sortida, però ens hem quedat el Pascal i jo a la primera pujada forta. A la baixada tècnica m’ha tret uns dos minuts. Jo escurçava la distància en les pujades i ell em tornava a treure temps a les baixades», explicava Casal. Tot i això, Casal no va intensificar més al final per les rampes a les cames i finalment va parar el crono amb un temps de 3,15, 15 minuts menys que a l’edició del 2017. Pascal Egli va ser el vencedor de la cursa amb un temps de 3.06,52. Tercer va ser el català Marc Pinsach. «Estic súper, súper content, ja que he estat intensificant durant tota la cursa a un dels millors corredors del món, com va quedar palès fa un mes a la Comapedrosa Skyrace que vam córrer a casa», destacava.

Així mateix, en dones, la victòria va ser per Holly Page, segona vas ser Dani Moreno i tercera Emily Hawgood.

Segons l’entrenador personal de Casal, Fabrizio Gaviria, el resultat és «boníssim». «La primera part l’ha fet gairebé igual, els últims 500 metres al Lone Peak ha anat més de pressa i els últims deu quilòmetres de la cursa han estat la clau. Ara que ens acostem al final del circuit mundial, hem aconseguit el somni, ja que era arribar a Limone amb uns 300 punts. És ja una realitat poder acabar al top cinc», concloïa.