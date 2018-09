Una quinzena de joves al Campus Gemma Mengual

La primera edició del Campus Gemma Mengual compta amb una quinzena de nenes d’entre vuit i setze anys a la piscina del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. L’objectiu és que l’estada tingui continuïtat els pròxims anys.

Ahir van iniciar les classes i dissabte conclourà amb una exhibició amb el que les participants han après. El mateix dia Mengual també realitzarà una coreografia improvisada a l’aigua. Les joves realitzaran al llarg de la setmana dansa, tècniques de natació, tallers de costura i maquillatge, entre d’altres activitats. «L’objectiu és que siguin capaces de crear i d’organitzar-se per fer créixer quelcom del no res», va indicar Mengual, que durant l’any està en contacte amb les entrenadores de les nenes del club de la parròquia per donar-los eines i poder realitzar un seguiment. Pere Pràxedes, conseller d’Esports de Sant Julià, va exposar que l’estada permet a les participants «treure el màxim profit de les ensenyances i tècniques professionals». També remarcava la intenció que el campus celebri més edicions els propers anys.