Marsol negocia amb els comerços tancar la part baixa de Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella es planteja que el tancament al trànsit de la part baixa de l’avinguda Meritxell sigui definitiu. La decisió no està presa i abans de fer un pas més es vol negociar amb els comerciants de la zona. De moment, però, aquest mes els vehicles encara no podran circular pel principal eix comercial de la parròquia.



Tal com va admetre la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, malgrat que «la nostra idea era obrir», ara la decisió no s’acaba de veure clara. «A vegades potser s’ha d’evolucionar», apunta Marsol. I és que tal com recorda, es porten ja cinc mesos en què els vehicles no poden circular per l’avinguda i des del seu punt de vista la situació ja està normalitzada. «La circulació funciona perfectament, la recollida d’escombraries, els ciutadans ja s’han acostumat molt bé als llocs que els hem indicat, amb la càrrega i la descàrrega no tenim cap problema, amb els taxis tampoc» i per tant «ens plantegem» de valorar l’opció de no tornar a obrir.

Converses

Per evitar que la decisió pugui comportar reaccions negatives, la cònsol va explicar que han començat a parlar amb els comerciants per veure com ho valorarien. «He parlat amb algun que voldria que s’obrís i li he preguntat què li aporta que hi hagi trànsit», va detallar, i és que malgrat que les converses s’estendran fins a final de mes, Marsol considera que els botiguers «estan reflexionant». Des del seu punt de vista es tracta d’un «tram molt petit» i es pregunta: «en què beneficia que un cotxe et passi per davant?».

Durant les pròximes setmanes la cònsol major es reunirà amb els comerciants de l’avinguda Meritxell



Un altre dels factors que ha d’ajudar a prendre la decisió és l’estudi de mobilitat de la vall central, que estava previst que estigués enllestit aquest mes de setembre. «És una altra cosa que esperem i ens ajudarà a prendre la decisió», va apuntar la mandatària. Així, si l’estudi no fos negatiu i els comerciants no s’hi oposen, el més probable és que la corporació acabi optant per disposar d’un eix exclusiu per als vianants.



D’altra banda i en relació a la implantació de mesures de seguretat contra possibles atacs terroristes va indicar que «encara falten uns dies» per poder-les instal·lar. Marsol no va concretar quan es podran veure als carrers, però va recordar que abans volen acabar les obres que els falten fer. D’una banda, la rebaixa de les voravies de la part alta, després que alguns conductors s’han queixat de la seva alçada i, de l’altra, el condicionament del voltant de The Cloud.