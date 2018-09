Detingut un conductor després de xocar contra un mur i un vehicle policial

La policia va detenir dilluns passat a Escaldes-Engordany un home resident de 26 anys que va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, així com per un delicte contra la funció pública, segons informa el cos d'ordre aquest dilluns en un comunicat. El detingut no va respectar les indicacions d'aturar-se en una parada rutinària i va fugir. A conseqüència d'això, va començar una persecució amb conducció temerària per part del detingut, que va cometre diverses infraccions al Codi de circulació. Finalment, va ser detingut després de xocar contra un mur de pedra i un vehicle policial, tot i que només es van produir danys materials de poca consideració.



El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 3 al 9 de setembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (3).



Destaca també una detenció a Andorra la Vella la tarda del Dia de Meritxell, quan un home resident de 51 anys va ser detingut com a presumpte autor d'injúries, amenaces i desobediència greu a funcionaris de policia en l'exercici de les seves funcions. Els agents van ser requerits en un restaurant de la capital perquè el detingut tenia problemes amb un client. En arribar-hi, el detingut va injuriar i amenaçar els agents, fent cas omís a les indicacions que li donaven.