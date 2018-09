SDP participa en una trobada internacional de l’Aliança Progressista

Cal una radiografia de la situació per prendre mesures

En el comunicat també criticar l’acció del govern, lamentant que en un moment de «màxima atenció» en el procés de negociació amb la Unió Europea, DA «no dugui a terme l’actuació necessària per mantenir l’equilibri en les relacions amb els països veïns i, pel contrari, mantingui una permanent actitud de vassallatge amb Espanya».

Tal com van explicar, els participants van ser acollits per André Viola, president del Conseil départemental de l’Aude i Enric Andrieu, eurodiputat de Narbona i vicepresident del grup S&D al Parlament Europeu.

Per El Periòdic

