El SAAS fa oficial l’acomiadament del cap d’urgències

Cinc dies després de prendre la decisió en una reunió, el SAAS va fer oficial l’acomiadament del cap d’urgències, Josep Gómez Jiménez. En un comunicat de premsa, es va informar ahir als mitjans de comunicació que el Consell Directiu de l’ens havia «acordat rescindir de forma causal la relació laboral» amb Gómez. El motiu de l’acomiadament està motivat per l’apropiació del ja ex cap d’urgències del sistema de triatge que utilitza l’hospital, i que hauria registrat a Espanya al seu nom amb la voluntat de treure rendiment econòmic propi. La Batllia ho està investigant i a la causa judicial oberta se li sumarà la querella que la parapública també vol interposar.



La notícia de l’acomiadament va ser ben rebuda pel personal de l’hospital la setmana passada, ja que consideraven que el doctor «creava molt mal ambient» i era un «dèsposta».



Per tant, Josep Gómez ja no es tornarà a incorporar com a treballador de l’hospital, malgrat que actualment es trobi de baixa.