Verdú, a punt de tenir el primer contacte amb la neu

L’esquiador andorrà, Joan Verdú, que es troba dins d’un llarg procés de recuperació per la lesió de gravetat que va patir el passat mes d’abril, en fer-se un esquinç d’alt grau dels lligaments lateral intern i creuat anterior, ha obtingut el permís necessari dels serveis mèdics per poder viatjar a Ushuaia, Argentina, el pròxim 16 de setembre, per entrenar en contacte amb la neu.

Es tracta d’una estada progressiva, en la qual el seu contacte amb l’esquí serà de menys a més i sempre mesurant els passos a fer depenent de la seva evolució. Des que es va lesionar, Verdú ha estat treballant en la seva recuperació i ara es troba en condicions de fer una estada amb neu, amb el vistiplau dels mèdics, clar. A la seva estada a Argentina, Verdú estarà acompanyat per Cyprien Richard i Toño Góngora.

«Estic molt content de com ha anat, de com em sento», destacava l’esquiador. «He treballat molt aquests mesos, he estat entrenant molt, anant al fisioterapeuta cada dia, han sigut moltes hores, però al final ha donat els seus fruits», remarcava. «Em sento molt bé, ahir vaig fer uns tests físics i van anar molt bé perquè estic a les mateixes xifres de quan no estava lesionat», aclaria. «Em noto que tinc el genoll estable, no tinc cap molèstia i penso que sobre els esquís anirà molt bé», afirmava. Per altra banda, va comentar que estarà «dues setmanes i mitja a l’Argentina, i sense voler córrer, només veure com estic, a poc a poc, començant molt suau al principi». «Segons les meves sensacions, ja farem el que faci falta, però sense cap objectiu de res, sinó anar sobre les sensacions que tingui jo. Si el genoll m’aguanta i no em fa mal, penso que ràpidament podré recuperar un bon nivell d’esquí», concloïa.