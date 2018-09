La Seu d’Urgell organitza diumenge una ruta del pa

Aquest pròxim diumenge, 16 de setembre, s'organitza a la Seu d’Urgell una ruta del pa, que inclourà una visita a l’obrador del Forn-Pastisseria Duat i a l'antic forn que hi ha dins de la catedral de Santa Maria d'Urgell. La visita guiada s’iniciarà a les 10 del matí a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Per El Periòdic

