Menys públic als concerts d’estiu d’Escaldes per la pluja

Els cicles de música al carrer organitzats pel departament de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany durant els mesos de juliol i agost van rebre més de 18.000 persones. La xifra és inferior a la de l’any passat, on van assistir 20.320 espectadors, a causa de la pluja i a la reducció del nombre d’actuacions, de disset l’any passat a quinze d’enguany. El festival ha comptat amb un pressupost de 80.638 euros, un 17,3% més que l’edició anterior.



El comú va fer una valoració positiva dels cicles, consolidats i marcats en el calendari de la gent. «Jo personalment molts dies anava a la plaça amb el neguit de si hi hauria gent o no perquè estava plovent i realment hi havia gent», va afirmar el conseller de i Cultura Salomó Benlluch. Per a ell, el fet que la gent continuï anant a la plaça Coprínceps per escoltar la programació prova que «les apostes que estem fent són les correctes».



De cara a pròximes edicions, el departament estudiarà la possibilitat de posar una carpa que protegeixi de la pluja i el fred als músics i als espectadors. «És una demanda tant del públic com dels restauradors i de nosaltres mateixos perquè hem d’esperar la clemència del temps per saber a quina hora podem començar o no», va apuntar Benlluch. La setmana de Jazz al carrer va ser la més perjudicada per la pluja amb un total de 3.380 assistents, 600 menys que l’any passat, per culpa del mal temps en tres dels sis concerts. El públic va valorar la diversitat i la qualitat dels grups i la presència de formacions tipus Big Band. Un total de 9.350 persones han assistit al cicle Músiques del món, que ha ofert un ventall d’actuacions provinents d’altres cultures, informa l’ANA.