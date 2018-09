Adeu a la gasolina i al gasoil

Posar benzina podria convertir-se en una mena de gimcana a partir del pròxim12 d’octubre. Serà llavors quan entrarà en vigor el canvi de denominació dels combustibles amb els quals la Unió Europea pretén unificar tots els tipus de carburants perquè tinguin la mateixa aparença arreu del continent. La mesura no afectarà el què es posa dins el dipòsit de cada vehicle, sinó que es tracta simplement d’un canvi visual complementari. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, malgrat que Andorra no forma part de la UE, les benzineres del país ja han rebut la nota informativa per part del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, tot i que, asseguren, sense data concreta d’implementació. Aquest canvi, ordre directa de la UE, arriba amb una simbologia específica que serà adoptada tant pels fabricants de vehicles com per les estacions de servei.



Simbologia

En el cas de la gasolina, per exemple, serà un cercle amb la lletra E (d’Etanol) en el seu interior i un número que definirà cada un dels diferents tipus. Aquests números faran referència als biocomponents específics, de manera que hi haurà gasolina E5, E10 i E85.



Per la seva banda, el dièsel es representarà amb un quadrat i la lletra B (de Biodièsel) i el número corresponent. Així, hi haurà gasoil B7 i B10, mentre que el dièsel sintètic (és a dir, el que no deriva del petroli), serà un quadrat amb les lletres XTL en el seu interior.



Els combustibles alternatius també es veuran afectats per la nova mesura i es representaran amb un rombe i les inicials (en anglès) de les derivacions: H2 (Hidrogen), CNG (Gas Natural Comprimit), LPG (Gas Liquat del Petroli) o LNG (Gas Natural Liquat).



Així doncs, en menys d’un mes els conductors hauran de començar a familiaritzar-se amb la nova nomenclatura dels carburants que apareixerà tant a les benzineres com en les pistoles i en els vehicles de nova matriculació. Segons estableix la normativa, l’etiqueta amb el cercle, el quadrat o el rombe s’haurà de situar sota la tapa del depòsit de combustible.

Cap afectació al producte

Tot i que la intenció política d’aquest canvi d’etiquetatge és caminar cap a la fi de l’ús dels combustibles fòssils, la representant d’Agrucaes (Agrupació Catalana d’Estacions de Servei), Silivia Longan, va explicar a EL PERIÒDIC que la substitució només serà visual i no tindrà cap afectació en la qualitat dels productes. «Això no té res a veure amb l’objectiu de les energies menys contaminants. No s’ha de barrejar amb la polèmica que hi ha a tota Europa sobre que el gasoil és més perjudicial pel medi ambient que la gasolina». A més, Longan no creu que el canvi suposi cap complicació entre els conductors i aposta a que només serà qüestió de temps acostumar-se a la nova simbologia.