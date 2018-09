Andbank incorpora a Anna Olsina a l’equip directiu

Andbank va anunciar ahir la incorporació d’Anna Olsina com a nova directora general adjunta de negoci del grup. Olsina formarà part del comitè executiu del grup i del consell d’Andbank a Espanya, i liderarà el negoci d’Andorra, Luxemburg, Mònaco i Israel. Amb una experiència de més de 25 anys en el sector de la banca comercial i d’empreses, també està especialitzada en banca privada. La seva última etapa professional va ser com a directora territorial de tota la península a Banca March, on va liderar el negoci de banca privada i de banca d’empreses. Anteriorment també va capitanejar el negoci comercial com a directora territorial i membre del comitè de direcció ampliat de Caixa Catalunya, liderava el negoci comercial.