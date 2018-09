Ubach veu «vergonyós» renovar el contracte del servei d’ambulàncies

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va posar el crit al cel després de saber-se que el SAAS ha decidit prorrogar el contracte amb Ambulàncies del Pirineu, l’adjudicatària actual i que tal com va reconèixer el mateix Govern, havia incomplert el codi de relacions laborals. «És vergonyós, quin missatge s’envia a les empreses privades?», es va preguntar Ubach que va rebutjar totalment que es «premiï a qui vulnera els drets dels treballadors» amb una renovació del contracte sense convocar un nou concurs. El sindicalista considera que tenir cura d’aquestes coses «hauria de ser sagrat» perquè d’altra manera, «el Govern de DA envia un missatge clar a l’empresari privat que pot fer amb els seus treballadors el que vulgui».



Després d’aquesta actuació reconeix que «no serveix de res» denunciar situacions laborals que incompleixen la llei, com va ser aquest cas. «Ja sabem que no hi ha denúncies dels usuaris, però ells no saben quantes hores fa el conductor», va exposar. Per tot plegat, va tornar a denunciar que «una vegada més queda clar que el Govern dels millors no defensa l’interès general, sinó que només defensa els interessos de quatre empresaris».



El contracte amb Ambulàncies del Pirineu vencia aquest any i el SAAS ha decidit prorrogar-lo un any segons preveuen les clàusules del document, que encara permetrien allargar-lo un any més, fins a finals del 2020. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va reconèixer el juny que l’adjudicatària havia incomplert el codi de relacions laborals i després que alguns dels treballadors presentessin denúncies al servei d’inspecció de Treball i al SAAS, per incompliments en els horaris dels treballadors i en la inspecció dels vehicles. Per ara el SAAS no treballa en cap altre concurs, tot i que no s’ha decidit si es prorrogarà el contracte un segon cop o no.

Canvis legislatius

Segons Ubach, la pròrroga del contracte amb Ambulàncies del Pirineu és només el preludi de què pot comportar l’aprovació del nou codi de relacions laborals, que com ja han reiterat diverses vegades, consideren que comportaran una gran pèrdua de drets per als treballadors.



En aquest sentit va deixar clar que «si el codi de relacions laborals, la llei de la Funció Pública, la llei sindical o el conveni col·lectiu s’arriben a votar al Consell General, nosaltres convocarem mobilitzacions». Segons Ubach, «no pot ser que lleis d’aquest calat siguin imposades». El sindicalista va insistir en el fet que «calen polítiques de diàleg i consens, sobretot en lleis que afecten el dia a dia de la gent». I més, va continuar, en un país on «estem als antípodes de la conciliació de la vida laboral i familiar, als antípodes de tenir salaris dignes i als antípodes d’una societat on els jubilats puguin tenir pensions dignes». Des del punt de vista del secretari general de l’USdA, l’Executiu liderat per Toni Martí fomenta polítiques que van «en sentit contrari» a poder assolir aquestes fites. «És un Govern que també permet que els pisos de lloguer tinguin uns preus que les famílies no els poden pagar», va indicar, recordant que mentre es va rebutjar la seva proposta de limitar preus «s’ha decidit aprovar una llei òmnibus que no servei per a res».

Firmes

Un cop passades les vacances d’estiu els sindicats també reprenen les mobilitzacions per recollir firmes per les ILP per aconseguir una llei de responsabilitat política i una nova llei electoral. Ubach va detallar que a partir de dimarts vinent tots els ciutadans que vulguin firmar ho podran fer en el punt de recollida que s’habilitarà en una sala a la planta baixa del Govern.

Pallarés pregunta per la pròrroga del contracte

La consellera general liberal, Judith Pallarés, ha entrat una pregunta perquè el Govern respongui de manera oral sobre la pròrroga del contracte a Ambulàncies del Pirineu. Segons es recull en el Butlletí del Consell General, la consellera vol saber exactament quins criteris ha seguit el SAAS per prorrogar la concessió amb l’empresa, malgrat les irregularitats laborals constatades. L’Executiu haurà de respondre en el proper ple del dia 2 d’octubre.