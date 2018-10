El sistema espanyol oferirà FP el pròxim curs

El sistema educatiu espanyol oferirà cursos de Formació Professional (FP) als seus instituts a partir del pròxim curs i per primera vegada. Així ho va explicar a EL PERIÒDIC l’ambaixador d’Espanya, Àngel Ros, qui va aclarir que l’ensenyament abraçarà àmbits diferents dels que actualment ja imparteixen en aquest nivell els centres andorrans i francesos. «Crec que les coses s’han de fer bé i el primer pas va ser preguntar-li al ministre d’Educació [Eric Jover] com ho veuria i va dir que li semblaria bé, sempre que juguem a complementar el que ja existeix», va detallar Ros.

Informe

Per tal de determinar quins serien aquests àmbits complementaris als que ja ofereixen els altres dos sistemes educatius del país, l’ambaixada ha encarregat un informe al col·legi espanyol Maria Moliner que hauria d’estar enllestit en els propers mesos per tal de fer-lo arribar tant al Ministeri d’Educació espanyol, com a l’andorrà perquè tots dos l’aprovin. Ros no va avançar cap indici de cap a quin sector podrien apuntar les FP que proposaria per al país: «Hi ha molts. Deixem primer a la direcció del Maria Moliner que faci el projecte», va demanar. «Hem fet i estem fent una aposta per continuar amb la qualitat del sistema educatiu espanyol a Andorra i també per augmentar-ne l’oferta», va assenyalar l’ambaixador.

L’ambaixador ha encarregat un informe per determinar quins serien els àmbits complementaris

«Prestigi»

Àngel Ros va defensar aferrissadament les bondats de les formacions professionals: «Els grans països europeus de formació professional han estat tradicionalment França i Alemanya i els ha anat molt bé i jo crec que a Espanya, des de fa uns 10 anys, hi estem apostant seriosament», va explicar.



Per a Ros, el canvi de percepció de la societat respecte d’aquesta formació ha estat clau: «Hem fet un salt qualitatiu, ara hi ha un reconeixement social a l’FP. Abans no hi era, es pensava que el que no podia fer batxillerat o universitat, anava a l’FP. Ara això està superat i aquesta formació es reconeix com a prestigiosa», va considerar. A més, Ros va recordar que per a molts nois i noies si no s’opta per fer la selectivitat, s’acaba al món laboral i «jo sóc dels que opinen que el millor és incorporar-se al treball una vegada fet algun cicle formatiu, doncs contribuïm-hi».

Inici de curs



L’ambaixador va visitar la setmana passada els centres espanyols públics i congregats per copsar, de primera persona, «el bon funcionament» de l’inici de curs, segons va explicar. Respecte de les queixes de «precarietat» d’alguns mestres interins d’educació primària del Maria Moliner que va recollir EL PERIÒDIC el mes de març, Ros va dir que «sincerament» cap dels professors amb què es va reunir en aquest centre li va trametre el seu malestar al respecte i va complementar la informació indicant que la plantilla està «completa» i plenament operativa.

Ros considera que el canvi de la percepció social de la FP ha estat clau per al seu impuls

Universitat

En l’àmbit de l’educació universitària, del qual Ros és gran coneixedor donat el seu passat com a professor, va valorar que tot i que una col·laboració espanyola seria interessant amb l’Ud’A, els centres espanyols tenen «principi d’autonomia» i, per tant, correspon a cada centre buscar les col·laboracions. H