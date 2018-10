Duel complicat del MoraBanc a la pista del Galatasaray

«No viatgem amb la premissa de jugar perquè no tenim res a perdre, anirem a guanyar, amb molta ambició, hem d’aconseguir treure totes les victòries possibles», concloïa.

«Són un equip amb un nivell físic important i jugadors que s’equilibren molt en l’u contra u, hem de tenir molta paciència en atac però també en defensa», comentava el tècnic Ibon Navarro. «Potser defensem molt bé durant 20 segons però en els altres quatre, sense cap avantatge podem generar un u contra u i, davant d’això, no ens hem de frustrar», afegia. «Si competim, segur que jugarem un poc millor que el divendres, si fem bé les coses tindrem marge de millora», remarcava el tècnic.

Per altra banda, el Galatasaray arriba amb un nou entrenador, Ertugrul Erdogan, i ha incorporat a com Aaron Malik Harrison i Nigel Hayes, escortes provinents de l’NBA, a més de l’expivot del Panathinaikos Zach Auguste.

