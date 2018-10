El Sant Julià es juga el lideratge en el clàssic

El comú no pot fer silenci davant de les irregularitats

El màxim perseguidor del líder, l’Inter Club Escaldes, es troba amb la UE Santa Coloma (16.00 h). Els dos equips tractaran de rescabalar-se de la derrota patida en el partit anterior. El matx que tancarà la jornada serà el que enfrontarà a l’FC Lusitans i l’FC Ordino (18.00 h). Els dos conjunts tenen la intenció d’escalar posicions a la taula classificatòria. El duel que no es jugarà demà serà el que enfrontava a l’FC Encamp amb la UE Engordany. Està ajornat i la data que es disputarà serà el 25 d’octubre a les 20.30 h al camp de Prada de Moles d’Encamp.

La quarta jornada de la Lliga Multisegur Assegurances arriba demà amb el primer clàssic de la temporada en el campionat. La UE Sant Julià i el Vallbanc FC Santa Coloma, que ja van trobar-se a la Supercopa amb triomf per als primers, arriben amb la intenció de superar el rival. Els lauredians defensen el lideratge en solitari, mentre que els colomencs confien en obtenir un resultat convincent que els permeti deixar enrere la irregularitat d’aquest inici de campanya. El campió de lliga dels últims anys suma en els tres primers partits una victòria, un empat i una derrota. Jugaran a les 12.00 hores al Centre d’Entrenament de la FAF.

Per El Periòdic

