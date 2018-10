El trasllat d’Exteriors a Radio Andorra queda en punt mort

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va admetre ahir que el trasllat del Ministeri d’Afers Exteriors a Radio Andorra està «suspès sine die» fins que s’hagi descontaminat l’amiant de la nova ubicació. Tal com ja s’havia informat, l’Executiu té constància que alguns dels béns mobles i equipaments de l’edifici contenen aquest material mineral que pot ser cancerigen. Fins ara, s’ha fet una auditoria que ha decretat que l’amiant no ha afectat a l’ambient, però cal netejar els immobles afectats abans de poder fer-hi el trasllat. Per fer la neteja, però, s’ha d’acabar de concretar l’ubicació exacte de l’amiant.



El Govern, però, encara no ha licitat el concurs que ha de servir per adjudicar els treballs a una empresa, de manera que el trasllat del ministeri i el museu de la ràdio que s’ha d’ubicar a l’edifici encampadà està, per ara, totalment aturat. «Estem treballant en un plec de bases per treure l’amiant», va informar Gelabert, tot detallant que s’ha previst una partida de 35.000 euros per a realitzar aquest estudi. La responsable de la cartera de Cultura també va informar que, a part d’aquests 35.000 euros, l’Executiu també ha pressupostat una partida de fins a 300.000 euros de cara a l’any que ve per als treballs de descontaminació. El cost, va remarcar, és aproximatiu, ja que encara es desconeix el què costarà.

El calendari

Malgrat la contundència d’ahir d’Olga Gelabert en afirmar que «de moment tot està suspès fins que no estigui descontaminat» i, per tant, no va poder aclarir si afectaria o no al calendari de restauració i rehabilitació de l’edifici perquè s’hi traslladi el Ministeri d’Exteriors i s’hi faci el museu de ràdio, pocs minuts abans, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va indicar que «en principi no hauria d’afectar el calendari». Segons torres, l’arquitecte està treballant en el projecte i, un cop el tingui, l’entregarà al ministeri per poder licitar-lo. A més, va assegurar que l’edifici té parts diferenciades i que hi ha espais en els quals no hi ha cap immoble afectat per l’amiant, de manera que es podrà començar a treballar sense la necessitat de descontaminació.



No opina el mateix, però, el conseller Ferran Costa. El liberal, que va defensar que l’edifici encampadà havia d’acollir les instal·lacions d’RTVA, va lamentar ahir «la improvisació a la qual DA ens té acostumats». En la mateixa línia, Costa va criticar la «tònica de despropòsits» del Govern que, va assegurar, sempre «els perden les formes». «Per què anuncien un trasllat que no poden fer?», es va preguntar, tot recordant que el cap de Govern, Toni Martí, va fer públic el traspàs d’Exteriors durant el seu discurs en el Debat d’Orientació Política malgrat que en Consell de Ministres ja s’havia informat de l’existència d’amiant. En aquest sentit, Costa va deixar clar que «l’amiant és obvi que s’ha de treure» però això enrerirà el calendari. «Està clar que d’aquí a sis mesos no veurem el trasllat», de manera que abans hi podrien haver eleccions i «pot ser que el proper Govern obti per un altre projecte». En tot cas, el que cal, segons el liberal és que «el proper Govern, sigui del color que sigui, no actuï amb aquesta improvisació».