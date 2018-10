El sud-africà Pierre Fouché, només fins diumenge al CAEE

L’artista contemporani sud-africà, Pierre Fouché (Pretòria, 1977), especialitzat en criticar la societat a través de retrats fets amb punta de coixí en els quals qüestiona els rols de gènere, exposa part d’una instal·lació inèdita de sis peces al CAEE des d’ahir i només fins al diumenge. L’artista va presentar ahir en públic, per primera vegada, dos dels sis panells d’una instal·lació en la que està treballant i que col·locarà en un semicercle amb una peça de punta de coixí enmig.



El conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, juntament amb els artistes convidats Pierre Fouché, Linda Prema i Marutxi Beaumont, va inaugurar ahir a la tarda les XII Jornades tèxtils i de puntaires, acompanyats també dels alumnes dels tallers de tèxtil i de vidre, que van observar encuriosits els treballs dels artistes. Fouché va trobar el treball dels alumnes «fantàstic i molt inspirador» i va agrair al comú la invitació a les jornades. Prema també va aportar algunes de les seves obres de feltre natural a la mostra.

Per la seva part, Beaumont va animar a participar en el tapís gegant que elaborarà durant tot el diumenge a la plaça Coprínceps. Dedicat a l’aigua, símbol de la parròquia escaldenca, i acompanyat per la música de Sílvia Garcia i Landry Riba. Diumenge tindrà lloc la trobada de puntaires i el VIII concurs de punta contemporània, on actuarà l’esbart Santa Anna, informa l’ANA.