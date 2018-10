Cicle de conferències per conèixer la història d'Andorra

El Centre d’estudis històrics i polítics (Cehip) de l’Institut d’Estudis Andorrans presenta un cicle de cinc conferències, titulat ‘Cinc hores amb la història d’Andorra’, que tindran lloc a cinc parròquies diferents entre el 6 de novembre i el 4 de desembre, amb la intenció de descentralitzar-les al màxim possible. Algunes de les conferències aborden les darreres recerques que han estat auspiciades pel Cehip, i presenten també els resultats de les investigacions d’historiadors que han treballat recentment sobre aspectes rellevants de la història d’Andorra. La primera de les xerrades serà el 6 de novembre, la de Carles Gascón, que parlarà sobre els orígens del bisbat d’Urgell. Serà a les 19 hores al centre de formació professional d’Aixovall. Ja el 14 de novembre serà el torn d’Emma Arcelin, que parlarà dels primers parlaments pirinencs. Se celebrarà a les 19.30 hores a la Biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana. El 20 de novembre Oliver Vergés parlarà de la carta pobla, un document fals que posa els fonaments del domini carolingi d’Andorra. La xerrada tindrà lloc a les 19 hores a la Biblioteca comunal d’Encamp. El 28 de novembre i a la Biblioteca nacional d’Andorra Laura de Castellet abordarà la qüestió dels andorrans als protocols notarials de l’arxiu capitular d’Urgell. I per cloure el cicle, Albert Villaró parlarà de la figura d’Anton Fiter i la gènesi del ‘Manual digest’. Serà a Cal Pal a les 19 hores.

Per El Periòdic

