‘Plantu’, icone de la sàtira gràfica visita Andorra el dijous

Plantu, el dibuixant especialitzat en sàtira política al capdavant d’aquesta secció de Le Monde, visita Andorra aquesta setmana per reflexionar sobre com és possible fer humor de la política i, sovint, de les notícies més grises que arriben a les redaccions. En el marc de la Saison Culturelle, l’ambaixada francesa a Andorra i els cinemes Illa Carlemany proposen una trobada, el dijous a les 19.00 hores, en el marc de la inauguració de l’exposició Ça chauffe pour la planète! que comença el mateix dijous al museu Mega Watt de Feda, a Encamp i que ofereix una crítica àcida a través de l’humor gràfic sobre l’escalfament del planeta. És la primera vegada que Ça chauffe pour la planète! es presenta en format d’exposició per iniciativa de l’ambaixada francesa a Andorra.



De fet, el recull d’unes 60 obres d’humor gràfic amb origen a diferents mitjans de comunicació escrits d’arreu del món té l’origen en un llibre publicat per Gallimard i coordinat per l’associació Cartooning for Peace, de la qual el mateix Plantu n’és el President.