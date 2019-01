Van Beveren segueix amb pas ferm al Ral·li Dakar

Eva Vilarrubla Ambaixadora ‘Her world, her rules’

La cinquena etapa del raid transcorria entre Moquegua i Tacna, amb un recorregut de 776 quilòmetres, dels quals 345 eren d’especial. La jornada va començar amb un retard de dues hores a causa de l’espessa boira que hi havia en algunes parts del recorregut, que impedia tenir les condicions suficients de seguretat per al vol dels helicòpters que supervisen el desenvolupament de la competició i que graben les imatgesper a la televisió. La cursa va tenir una sortida a la platja, amb els pilots competintper tandes. Van Beveren finalitzava quart amb un temps de 4.16.14 hores, situant-se a 4.26 minuts del guanyador del dia, el britànic Sam Sunderland, que va cobrir la distància amb 4.11.48. Després el van seguir el francès Xavier de Soutrait a 3.23 i l’espanyol Lorenzo Santolino a 4.00. Van Beveren és cinquè a la general a 6.36 del líder, l’estatunidenc Ricky Bravec.

Els dos residents que segueixen al Ral·li Dakar continuen ocupant les primeres posicions, tant de la jornada com de la general. Adrien Van Beveren, en motos, va concloure el dia a la quarta posició, mantenint la regularitat que ve mostrant des de l’inici de la prova sud-americana.

Per El Periòdic

