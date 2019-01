Espai per a esdeveniments culturals a la Casa de la Vall

El concurs d’idees per a la remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall que ha convocat el Consell General preveu la possibilitat que en aquesta zona es faci un edifici de serveis i una àrea per a esdeveniments culturals, un espai per a l’exposició de les mesures del blat i els elements patrimonials relacionats. Així ho han informat des de la Sindicatura, recordant, tal com ja es va avançar, que hi ha la possibilitat de fer un aparcament soterrani d’ús públic, “per cobrir les necessitats pròpies i alhora oferir places d’ús públic”. A més, es podria incloure “l’accés rodat limitat a la plaça de la Vall (a la nova seu).



Tal com recorden des del Consell General, i tal com ja va avançar l’ANA, el concurs d’idees es va publicar el 28 de desembre i té per objectiu seleccionar un professional de l’arquitectura per fer la realització del projecte de remodelació de la zona posterior a Casa de la Vall (parcel·la de l’antiga Casa del Benefici i col·legi Sagrada Família, jardins, aparcament i el roc).



Després de l’enderroc de l’antiga Casa del Benefici, la convocatòria del concurs d’idees és un primer pas per a la remodelació dels entorns posteriors de la Casa de la Vall. Tal com indiquen, la voluntat de la Sindicatura és tancar el seu mandat amb “un projecte definit”, per tal que la propera pugui executar-lo. Per aquest motiu, les propostes s’hauran de presentar abans del 16 d’abril.



L’objectiu d’aquest concurs és “disposar d’un projecte que permeti millorar l’entorn de Casa de la Vall, la seva integració al casc antic, la millora de l’accessibilitat i de la comunicació amb les zones contigües (barri del Pui i Centre Històric)".