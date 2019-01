La UE Engordany es reforça amb set fitxatges de cara al nou tram de temporada

La UE Engordany s’ha reforçat amb un total de set jugadors de cara al nou tram de temporada i comptarà amb Valentí Hispano, Luciano Hispano, Dorian Mengual, Oumar Camara, Luis Marrufo, Yassine Ezzaouia i Deivis Hilario per poder fer front a l’ambiciós objectiu de repetir la important gesta d’anar a les competicions europees i, si pot ser, aconseguir algun títol.

Aquests fitxatges arriben en un moment en el qual la UE Engordany ha patit un lleuger contratemps econòmic a causa d’un error i per tant, els jugadors només han cobrat una part de les nòmines i tampoc han cobrat les primes de les competicions europees, un fet que, segons ha pogut saber «es regularitzarà en breus». En aquest sentit, la situació és molt diferent de la que ha partit l’FC Lusitans, que ha estat a punt de desaparèixer i d’aquesta manera, l’ambient dins del vestidor és d’absoluta tranquil·litat: «La situació no és ni tan sols alarmant, no ens hem de preocupar per res perquè es regularitzarà en breus», manifestaven membres de la plantilla.

Així mateix, per acabar d’esvair els dubtes, Christian Cellay, jugador i responsable de l’entitat, tindrà una reunió amb tota la plantilla per explicar-los el tema «en profunditat».