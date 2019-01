Van Beveren trenca el motor i perd totes les opcions

D urant el transcurs de la novena etapa del Dakar, de 409 quilòmetres, 313 d’ells cronometrats, que es disputava entre San Juan de Marcona i Pisco, el resident Adrien Van Beveren va patir una avaria al motor de la seva moto i va haver de ser remuntat, perdent més de tres hores i totes les opcions. En aquest sentit, en motos la victòria va ser per Michael Metge mentre que Pablo Quintanilla no va poder retallar distàncies amb Toby Price, que encapçala la classificació general i per tant, els dos es disputaran la victòria durant el dia d’avui.

Per altra banda, en cotxes, Cyril Despres va aconseguir acabar novè de l’etapa i se situa cinquè de la general, una posició que té pràcticament assegurada.

En cotxes, la victòria va ser, de nou, pel qatarià Nasser Al-Attiyah, pilot que ha assegurat la victòria en aquesta edició. Això va passar en una etapa en la qual Stéphane Peterhansel, company d’equip de Despres, es va veure obligat a abandonar i Loeb va perdre encara més temps.