Pautes a l’auditoria d’intercanvi automàtic d’informació fiscal

El primer «bolcat» d’intercanvi automàtic d’informació d’acord amb tots els païssos signataris del conveni ja es va produir al mes de setembre passat, tal com va recordar Cinca.

«El que fem avui és aprovar un decret que estableix com ha de ser aquesta auditoria, concreta quins informes mínims ha de tenir i dona a conèixer els aspectes que hauran d’analitzar els auditors que contracti cadascuna d’aquestes empreses» va aclarir Cinca. L’objectiu que persegueix aquesta nota és pautar l’abast de la revisió que s’haurà de dur a terme a unes entitats que es veuran obligades a facilitar informació sobre els comptes d’alguns dels seus clients complint els protocols establerts.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta nota tècnica es preveu fixar un marc comú que reguli a les empreses que proveeixin aquest tipus d’informació, com és el cas de les entitats financeres o d’assegurances.

Per El Periòdic

