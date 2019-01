Augment significatiu de detencions per contraban

L'any 2016 la policia va detenir sis persones implicades en delictes de contraban, i el 2017 aquesta xifra es va reduir fins als dos detinguts. En canvi 2018, les detencions van escalar fins a les 34 persones, un increment molt elevat que des del mateix cos atribueixen sobretot a dos factors. Per una banda, el reforç del grup antifrau de la policia, amb una nova àrea d'agents dedicats exclusivament a aquest tipus de delinqüència, i per altra el gir que s'ha fet en la línia d'investigació policial, que s'ha centrat, a banda d'anar a interceptar les persones que passen la mercaderia de manera il·lícita (sigui en vehicle, en fardell per la muntanya, etc.), a anar a l'origen d'aquest contraban.

En d'altres paraules, el 2018 ha estat marcat per operacions que han estirat el fil de les xarxes de blanqueig fins a l'operativa econòmica. Això ha comportat actuacions en comerços del Pas de la Casa o també botigues de venda de tabac de la capital. Com és el cas de l'Operació Olimpíades del mes d'octubre, en què es va detenir un comerciant d'Andorra la Vella que venia importants quantitats de tabac de pipa a contrabandistes francesos.

Així mateix, l'augment de l'activitat contra el contraban per part de la policia també està relacionada amb la millora de la cooperació amb els cossos veïns. En aquest sentit, a la primavera va entrar en vigor el conveni entre França i Andorra per reforçar la lluita en aquesta matèria.

Fonts policials han explicat que hi ha una part d'aquests detinguts que no eren residents al país, i les investigacions dutes a terme "han permès identificar-los com a professionals del contraban".

Més tipologies de tabac confiscats

Anant al total de mercaderia confiscada en xifres anuals per la policia, del 2018 destaca que ha estat molt més variada pel que fa a tipologia de tabac que en anys anteriors. Ja no són només paquets convencionals de tabac el que trafiquen els contrabandistes, sinó també cigars, picadura o tabac de pipa d'aigua.

Així, l'any 2016 es van comisar 88.235 paquets de tabac (60.369 partien d'una infracció penal), i el 2017 aquesta xifra va ascendir fins als 256.168 paquets (dels quals 249.962 infracció penal). Aquest 2018 els paquets confiscats han estat 50.528 (31.553 infraccions penals), però a aquí cal sumar 757 unitats de cigars, 157 grams de cigars, 150 quilos de picadura i 4.770 quilos de tabac de pipa d'aigua.

La policia assegura que aquest 2019 no decaurà en la lluita contra el contraban, que es mantindrà també la col·laboració amb el grup antifrau del Cos de la Duana, amb efectius de "vigilància, seguiment i detenció" conjunta. Valoren com a "molt positiva" la feina feta fins la data.