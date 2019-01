La Copa Constitució arrenca amb una plaça europea en joc

Arrenca la Copa Constitució Protecvall 2019, competició premiada amb una plaça al vencedor per disputar l’Europa League. Però el camí és molt llarg.

A més, aquest diumenge, els ulls estaran posats en el darrer partit de la jornada que enfronta a l’FS La Massana i l’FC Lusitans, ja que aquest darrer equip quasi desapareix per no poder fer front al seu deute i ara, la nova plantilla a cost zero que ha creat el president de l’entitat, Antonio Da Silva, debuta en competició oficial.

D’aquesta manera, el CE Carroi i UE Santa Coloma s’enfrontaran diumenge a les 11 del matí en el primer partit dels vuitens de final. Els colomencs volen fer valer la seva condició d’equip de la primera divisió per classificar-se, mentre que el Carroi vol donar la sorpresa i jugar contra l’Inter d’Escaldes.

Per altra banda, el Nova Constructora Penya Encarnada i el FC Encamp es trobaran en un duel molt interessant, ja que el primer es vol aprofitar del drama dels encampadans a la lliga. Finalment, l’Atlètic d’Escaldes l’FC Ordino es trobaran en un duel en el qual els escaldencs no només volen passar de fase, sinó que volen lluitar pel títol.