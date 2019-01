L’oposició critica un pressupost que no respon als problemes reals

El debat de les esmenes a la totalitat presentades pel PS, L’A i UL-ILM a la llei del pressupost va fer evident les diferències entre els models del Govern de DA i el de la resta de l’oposició. A més, va tenir un marcat to electoralista, tenint en compte la proximitat dels comicis que s’han de celebrar el 7 d’abril. L’oposició va ser crítica amb els darrers comptes presentats pel ministre de Finances, Jordi Cinca, ja que considera que no responen «a les necessitats reals» dels ciutadans del país i a més van posar en dubte les previsions d’ingressos. Tot i així, la majoria parlamentària dels demòcrates va evitar que prosperessin les esmenes.



Pere López va remarcar que el text no recull cap de les principals preocupacions de la ciutadania, en no disposar de partides per afrontar problemàtiques tan greus com la situació del mercat de l’habitatge, les baixes pensions o els salaris per sota del nivell de vida. Per això, va defensar que «el país necessita un canvi de rumb per cosir una societat que DA ha fracturat i acabar amb la política de l’ordeno y mando».



De la seva banda, Jordi Gallardo, va assegurar que amb aquest pressupost «han volgut amagar darrere grans xifres els grans fracassos» i va ser contundent en afirmar que «no creiem les previsions que el Govern ens ha presentat». Segon Gallardo, la partida d’ingressos està sobrevalorada en 12 milions d’euros i va retreure que un any més s’utilitzin els dividends d’Andorra Telecom i FEDA per ajustar els números. De la mateixa manera va assegurar que «han disparat la despesa associada al clientelisme» i va defensar que «no calia gastar més, sinó gastar millor i en això vostès han fracassat».



Pel líder d’UL, Josep Pintat el país està «al límit de la sostenibilitat» i va ser especialment crític amb la modificació de la regla d’or per fer créixer el sostre d’endeutament. La consellera independent Sílvia Bonet també va remarcar que el pressupost no respon als reptes de la societat, mentre que Víctor Naudi considera que «genera inseguretat» i deixa en evidència que el model fiscal no està consolidat.



En contraposició, Cinca va fer una extensa exposició per comparar la situació del Principat quan DA va arribar al Govern i la que deixaran al final de la legislatura, defensant que les millores són clares. En el mateix sentit es va posicionar el conseller demòcrata, Miquel Aleix, que va assegurar que el pressupost reflecteix «la progressiva recuperació econòmica» i recull «les dotacions necessàries per cobrir les necessitats de qui més ho necessita». Aleix va deixar clar que «no som il·lusionistes ni donem almoines, ni fem campanya abans d’hora», sinó que els números «consoliden la nova Andorra que DA defensa».