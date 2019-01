Espot nega que pacti ministeris amb l'oposició

El candidat a cap de Govern per Demòcrates per Andorra, Xavier Espot, s'ha mostrat contundent a l'hora de negar les "especulacions", tal com ell mateix ha definit, que han sorgit les últimes hores sobre un oferiment que hauria fet al conseller independent de la Massana, Carles Naudi, perquè assumeixi el càrrec de ministre d'Exteriors en cas que guanyi les eleccions generals. "No és gens veritat per no dir que és fals", ha assegurat, i "ho nego rotundament", encara ha afegit.

Espot ha defensat que ara no és el moment "de pensar en eventuals configuracions d'un gabinet ministerial", per un tema de respecte amb la ciutadania. També ha negat oferiments polítics relacionats amb càrrecs d'ambaixador. Ha criticat a qui "pretén llegir el meu pensament" i, en qualsevol cas, "si fos capaç no hi trobaria aquest tipus de càbales".

De fet, el mateix Carles Naudi ha desmentit a través de les xarxes socials aquest oferiment per ser ministre.

El que "sí que toca", ha refermat, és el treball de configuració de la candidatura nacional i de les diferents parroquials: "Estem concentrats en això, i només en això", ha manifestat. Amb tot, el demòcrata no ha volgut avançar en quin estat es troba la configuració d'aquestes llistes. Només ha dit que seran "coherents" entre elles perquè, en el seu conjunt, "obeeixin" al seu projecte "reformista, ponderat i equilibrat".