Comença l’embelliment del Centre històric de la capital

Si el temps ho permet, entre avui i demà el Comú d’Andorra la Vella posarà en marxa la tercera fase del projecte d’embelliment del Centre històric. Tal com va explicar el conseller de Serveis Públics i Circulació de la capital, Miquel Canturri, l’última intervenció es va realitzar als anys 80, de manera que els treballs se centraran, bàsicament, en substituir per granit el paviment de rajoles que hi ha actualment i que amb el pas del temps ha quedat molt malmès. De fet, Canturri va recordar que quan ell «era petit, aquests carrers eren tots de ciment i després van passar a la pedra de riu» fins ara. L’obra abastirà una superfície de 900 metres quadrats amb l’objectiu d’uniformitzar i millorar l’aspecte del Centre històric i donar-li un valor afegit. Per aquest motiu, va avançar Canturri, «aviat» es licitarà el concurs per embellir també el barri del Puial que mantindrà la mateixa línia estètica.



A més, a llarg termini, es canviarà el mobiliari urbà, tot i que ahir ja es van estrenar uns bancs nous i moderns de metall i fusta a la plaça Guillermó per «veure com queden i si a la gent els agrada».

Trams afectats

Els treballs de pavimentació començaran al carrer Anna Maria Janer i s’estendran al carrer de la Consòrcia, a la placeta Monjó, a la placeta de la Consòrcia i a la placeta Sant Esteve. La pedra col·locada al carrer de la Vall i a l’Antic Carrer Major, per la seva banda, no es tocarà, ja que es vol mantenir la singularitat de la zona.



El conseller va informar que es preveu que les obres tinguin una durada de dos mesos i un cost estimat de 150.000 euros.