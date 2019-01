La Cooperativa Interurbana i Alsa, juntes al concurs de les línies de bus

L’empresa d’autobusos Cooperativa Interurbana Andorrana s’ha presentat al concurs de línies de transport nacional regular conjuntament amb l’empresa espanyola Alsa. Així ho va confirmar ahir el president, Gabrial Dallerès, que va especificar que han formalitzat la proposta en forma d’Unió Temporal d’Empresa (UTE) i que han presentat candidatura a tots els lots possibles. Actualment Alsa ja està present al país, però amb línies que uneixen Barcelona i el Principat.



Dilluns passat es va acabar el termini per poder presentar ofertes al nou concurs de línies de bus que l’Executiu va presentar el mes de novembre i aquest divendres s’obrirà el plec de bases i les ofertes presentades. Fins a aquesta data, el Govern no ha especificat quantes ofertes s’han rebut ni quantes empreses hi han participat. Tot i això, l’altre empresa que actualment regenta les línies de bus regular, La Hispano Andorrana, ha confirmat que també ha presentat proposta a tots els lots, però en solitari.



Dallerès ha explicat que la presentació conjunta amb Alsa aporta «avantatges mutus» perquè l’empresa espanyola està «al dia amb les noves tecnologies i nosaltres estem situats i coneixem la zona». D’aquesta manera, Cooperativa i Alsa s’han presentat al lot 1, per obtenir les línies de bus que van a Sant Julià Lòria, al lot 2, que va a la Vall del Nord, al lot 3, que va a les Vall d’Orient i han fet una oferta integral per obtenir totes les línies regulars del país, seguint així les normes que exigia el concurs.



Quant a les millores que Cooperativa i Alsa han presentat al concurs, Dallerès no les ha volgut desgranar tots, però ha apuntat que han proposat arribar fins a Arcalís i la Cortinada, ampliar l’arribada en horari fins al Punt de Trobada, el bus nocturn dels caps de setmana i festius ampliar-ho una hora més així com incrementar la freqüència de pas en alguns punts.



El gerent de la Hispano Andorrana,Jordi Troguet, va criticar ahir que el nou concurs propicia el «monopoli» en les línies de bus. «Esperem endur-nos algun lot perquè fem aquest servei des del 1940 i perdre’l afectaria negativament a uns 70 treballadors». El mateix Troguet suposa que, com a mínim, a part de la Cooperativa també es presenti l’empresa Andbus, coneguda anteriorment com Novatel, i autocars Nadal, va informar l’ANA.