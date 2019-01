Torna una nova edició del Trofeu Borrufa amb equips de 27 països

Del 28 al 31 de gener, torna el Trofeu Borrufa, la prestigiosa competició internacional per a les promeses de l’esquí i que tindrà lloc a l’estació d’Ordino Arcalís i hi participaran 36 equips de 27 països, tres més que en la passada edició. En aquest sentit, Kazakhstan és la nova incorporació mentre que Itàlia torna després d’uns anys de no venir a competir.

Les curses del torneig es disputen en categoria sub-14 i sub-16 i en supergegant, gegant eslàlom, eslàlom i alpina combinada i es disputarà a les pistes de Les Canals i la Portella del mig.

En aquest sentit, Joan R. Mas, director de Comunicació Corporativa i Màrqueting de Crèdit Andorrà, patrocinador de la prova va destacar que és la prova «dels que seran els representants de l’esquí en el futur» i que «són bons pel present i millor pel futur». En aquest sentit, va remarcar que és una prova que acull a més de 300 persones i que és «un impuls per Andorra». Així mateix, el conseller de Turisme i Esports d’Ordino, Josep Serracanta va assegurar que «som un país de neu» i que «és un esdeveniment que ens posiciona a escala mundial». En aquesta línia, Josep Maria Font, membre del comitè organitzador de la competició, va reiterar que «el nivell del Borrufa està dins dels cinc millors d’entre els organismes que celebren competicions en l’àmbit infantil» i que els serveix per «tastar un esdeveniment internacional».

Pel que fa als andorrans, el president de la Federació Andorrana d’Esquí, Josep Pintat, va comentar que hi participen 20 joves promeses repartides en dos equips i que confien en «com a mínim igualar o superar els resultats de l’any passat».