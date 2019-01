Renoven les vies a la línia de tren de la Pobla de Segur

Una cinquantena d’operaris treballen les 24 hores del dia a la línia de tren de Lleida a la Pobla de Segur per renovar les vies dels 42 túnels que hi ha al traçat. Tot i que els treballs de la fase que s’està executant actualment van començar al novembre, ara s’estan aprofitant dues setmanes en què el servei de la línia s’ha vist interromput per fer manteniment dels trens. Així es pot treballar sense parar dia i nit.



L’objectiu d’aquesta campanya és renovar 8 túnels i l’ordre d’execució dels treballs es fa per la priorització de seu estat. El cap de l’àrea de via de FGC, Carlos Almoslino, va explicar a l’ACN que aquesta línia és peculiar perquè en tractar-se d’una via única i trobar-se en una zona amb «dificultat orogràfica», sense camins d’accés, els operaris només hi poden arribar per la via i s’ha d’anar als túnels «per ordre i un a un».



FGC va començar al 2016 a renovar les vies dels 42 túnels de la línia. Fins ara s’havien renovat els túnels 3, 6, 10, 11 i 12. El passat 26 de novembre va començar la segona fase de renovació, amb un termini d’execució de 3 mesos i aquest divendres està previst que finalitzi. S’ha actuat en 8 túnels més (l’1, el 7, el 8, el 9, el 13, el 14, el 17 i el 19) i el total de metres de via renovada és de 2.262. L’obra ha comptat amb un pressupost d’1,8 milions euros. Per renovar les vies s’han subministrat 4.524 metres de bares de 180 metres, 3.500 unitats de travesses de formigó i 5.300 tones de balast. Els mitjans utilitzats són un tren de treball amb una composició de 6 tremuges i mecanisme de recuperació de balast; una batonadora; una perfiladora; 4 pales carregadores, 3 retroexcacadores bivials i cinquanta operaris.