Els autònoms cotitzaran més a la CASS

Els autònoms hauran de cotizar aquest any a la CASS 464,62 euros mensuals, és a dir, onze euros més que al 2018. Així es deriva del decret aprovat aquest dimecres pel consell de ministres per fixar el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2018, que s’ha situat en 2.111,91 euros, un 2,4% més que l'any anterior. Cal recordar que aquest import és el que es fa servir tant per determinar les tarifes de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi com per establir el valor del punt de jubilació per a aquest any.



Així doncs, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi queda fixada per al 2019 en 211,19 euros, i la cotització a la branca de jubilació en 253,43 euros. Des de l'executiu recorden, però, que els imports de cotització que han d’assumir els autònoms varien en funció dels seus ingressos, de manera que es poden acollir al 25% de la quota, al 50%, al 75% o al 100%. A més, afegeixen, el projecte de llei de modificació de la Llei de la seguretat social que està a tràmit parlamentari preveu nous trams de cotització del 62,5%, del 125% i del 137,5% que permetran adaptar les quotes a les diferents situacions. A més, remarquen, amb el canvi previst s’augmentaran en prop de 1.200 persones els beneficiaris dels règims reduïts que permeten cotitzar per sota del 100%. D’altra banda, el preu de venda dels punts de jubilació de la CASS se situa en 2,25199 euros i el de compra en 21,61910 euros.