Cinca sosté que les distincions entre jubilats és constitucional

El ministre de Finances i portaveu del Govern Jordi Cinca va respondre ahir a les crítiques del secretari general de SDP Jaume Bartomeu i va defensar que la distinció que pretenen fer entre els jubilats residents a Andorra i els que han marxat a viure a l’estranger està basada en «arguments perfectament vàlids i constitucionals».

Cinca va esgrimir que la mesura del Govern no incrementarà les pensions contributives que paga la CASS— el que segons el ministre sí seria «inconstitucional i qüestionat per Europa—, sinó que es tracta «d’una mesura no contributiva amb càrrec als pressupostos de Govern per aquelles persones que viuen a Andorra i tenen una pensió per sota del salari mínim».

El ministre va argumentar que aquesta mesura busca donar «una ajuda» pel cost de vida a Andorra i que, per tant, les persones no residents s’hauran d’acollir a mesures no contributives del país on resideixin, «ja que tindran una realitat del cost de la vida pròpia d’aquell lloc».

Les declaracions de Cinca van servir per respondre a les queixes de Bartomeu, qui va assegurar que aquesta mesura «incompleix el reglament de coordinació de les seguretats socials europees» i «atempta contra el principi d’igualtat que figura en l’article 1.2 de la Constitució».

És per aquest motiu que des de SDP es van mostrar «convençuts» que la UE «no transigirà» en el punt que fa referència a la igualtat de tractament dels treballadors europeus que hagin cotitzat a Andorra pel que fa a la pensió de jubilació.