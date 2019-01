Nova porta d’entrada a la capital des de la Margineda

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs d’idees per crear un portal d’entrada a la parròquia des de la rotonda de la Margineda cap a l’avinguda d’Enclar. El concurs dona resposta a una de les promeses electorals de la majoria demòcrata i segons va detallar la cònsol major, Conxita Marsol, el què es vol fer és «un element identificatiu de la parròquia que condueixi el flux de vehicles cap a l’avinguda d’Enclar per alimentar Santa Coloma i el centre ciutat». De fet, va exposar que «una mica ja ho fem amb l’enllumenat nadalenc, però ara volem quelcom més definitiu».



Si s’ha pogut fer el pas de convocar el concurs és, segons va indicar, perquè els propietaris afectats ja tenen aprovat pel comú i pel Govern el projecte de remodelació de la zona i per tant cap al març podrien començar els treballs. De manera paral·lela la corporació vol tirar endavant aquesta nova porta d’entrada per la que ha previst una partida de 150.000 euros.

Propostes

Encara que en el plec de bases s’ha «marcat un programa de necessitats», la mandatària de la capital va deixar clar que «estem oberts a moltes idees». Així, va assegurar que l’element escollit «no té perquè ser amb formigó, pot ser vegetal, com uns arbres que s’enllacin». La voluntat és disposar de quelcom «diferenciador, que cridi l’atenció» i per aquest motiu s’ha demanat que «marqui un punt de referència, que sigui específic per Andorra i que tingui caràcter de benvinguda».



Com que no ha de ser una construcció gaire complexa, la idea és que en un parell o tres de mesos pugui estar enllestit. El termini de presentació d’ofertes acaba el 28 de febrer.



Un cop remodelat el tram que va fins la rotonda de la Renault, quedarà per embellir la part que va fins a l’església, de la qual el comú ja té el projecte fet però la seva execució dependrà de la disponibilitat pressupostària. Allí es preveu ampliar les voravies i eliminar un carril de circulació per reduir la velocitat dels vehicles. Per últim, també faltarà acabar la zona de davant de l’església i el tram entre Verge del Remei fins a la cruïlla del Col·legi Janer, on també falta la separativa.

La corporació espera l’anàlisi de l’estructura de la piscina per determinar la reparació

Conxita Marsol va assegurar que les previsions d’obertura dels Serradells s’estan complint i, per tant, a excepció de la piscina, la resta del centre esportiu podrà reobrir, com a molt tard, a finals del mes de febrer. De fet, i en relació a la zona més afectada, va explicar que els tècnics que estan fent l’estudi corresponent fa una setmana que es van endur mostres de l’estructura per poder determinar l’afectació «i poder començar a parlar de la reconstrucció». Uns resultats, però, que trigaran uns quinze dies a arribar. Mentrestant es mirarà de recuperar la normalitat a la resta del centre i Marsol va anunciar que es muntarà una mena de túnel a l’entrada del pàrquing per evitar que pugui caure res als vehicles que entrin.