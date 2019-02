En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Aquest matí ha estat atropellat un jove de 16 anys per una furgoneta, amb matrícula andorrana, a l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. Ha resultat ferit lleu i traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on ha estat tractat d’una cervicalgia i posteriorment donat d’alta.

Per El Periòdic

