El consum elèctric puja un 3,5% al gener

En vuit anys, DA no ha estat capaç de fer el vial lauredià

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 8,1 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,7 GWh), el centre de tractament de residus de la Comella (2,2) GWh, i la central de cogeneració de Soldeu (1,2 GWh), el que representa el 12,1% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’Estació Nacional d’Autobusos ha estat de 5.650 kWh. El mes de desembre es van generar 8,7 GWh entre la producció hidràulica (5,5 GWh) i la producció d’origen tèrmic (3,1 GWh), dels quals 2 GWh han estat produïts pel centre de tractament de residus de la Comella i 1,1 GWh per la central de cogeneració de Soldeu.

