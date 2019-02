El MoraBanc trenca el Divina Seguros Joventut  (102-89)

Segueix la ratxa de victòries i el MoraBanc Andorra s'ha acomiadat avui del Poliesportiu amb una altra victòria, aquesta vegada contra el Divina Seguros Joventut de Badalona i amb autoritat, amb un tercer quart dels que no s'obliden, humiliant els verd-i-negres amb un resultat de 102 a 89. La competició no tornarà al Principat fins al mes de març, a causa de la finestra FIBA. Però, de moment, el sabor de boca és el millor que es podria tenir, després d'haver mantingut molt lluny la derrota.

El partit ha començat amb màxima igualtat, amb moltíssima intensitat per part dels dos conjunts, que han sortit amb màxima energia. Així, l'encert tricolor ha estat molt alt però en canvi, en el rebot, els badalonins han estat superiors, malgrat això, fent circular la pilota i creant opcions per part de Dylan Ennis i John Shurna han propiciat un resultat de 24 a 19.

En el segon quart, els del Principat han començat aconseguint sis punts d'avantatge gràcies a un triple de Miki Vitali, que està mostrant un gran nivell en els darreres matxs, molt inspirat, que ha ofert uns cinc primers minuts excepcionals. Després, el Joventut ha augmentat el ritme i s'ha tornat a apropar al marcador amb un Marko Todorovic que es tornava imparable per moments, però Dylan Ennis sempre respon i si no, ho fa John Shurna. En aquests primers 20 minuts el resultat ha estat de 43 a 39.

En aquest context, amb el partit molt obert a la mitja part, David Walker ha decidit que ja n'hi havia prou i que era el moment de començar la festa, de trencar els rivals i passar-los per sobre. Després ha estat el torn d'Ennis i tot seguit, Walker ha tornat a fer una mostra de força. I quan semblava que les coses no podien millorar, ha arribat Moussa Diagne i ha trencat la cistella, fent embogir un Poliesportiu que estava veient una gran feina en defensa i en atac, observant com els badalonins es desesperaven. Així, la diferència se n'ha anat fins als 22 punts, després de seguir creixent com un gegant, immensos, atonyinant els visitants amb tres triples d'Andrew Albicy i una estomacada a la cistella per part de Shurna. Finalment, Vitali ha tancat el quart amb un memorable triple. 78 a 59 era el marcador quan faltaven 10 minuts per acabar el partit, aconseguint anotar 35 punts en aquest temps.

Per tant, en el darrer quart, com no podia ser d'una altra manera, la festa ha continuat, mantenint les distàncies, amb un show de Reggie Upshaw, seguint amb la pluja de triples. Mentrestant, els badalonins han intentat maquillar el resultat però ha estat impossible aguantar el ritme dels d'Ibon Navarro que han seguit fent el seu espectacle, superant els 100 punts. John Shurna ha estat l’MVP del partit amb 24 punts de valoració i 20 punts anotats.

En aquest sentit, Carles Duran ha assegurat que “els andorrans han estat encertats” i “han demostrat l’equip que han de ser, que han d’estar entre els millors”. “No hem sabut jugar al seu nivell, no hem sigut capaços d’igualar un punt d’energia bastant agressiu, la dinàmica era molt millor per l’Andorra, l’ambient ha estat de derbi, sempre és especial venir a Andorra”, ha afegit.

Per altra banda, Navarro ha explicat que "ha estat un partit molt important contra un rival que ha jugat un nivell molt alt". "A nivell d'energia, ha estat un dels millors partits de la temporada, l'energia la teníem allà i hem estat molt complets, hem demostrat el que volíem ser, sent molt agressius al darrere, els bases han fet molt bona feina", ha destacat. "Estic molt content perquè és un dels dies que més sòlids estem al darrere", ha sentenciat.