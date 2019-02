Aterren a Alguaire els primers esquiadors suecs de l’any

L’Aeroport d’Alguaire va rebre ahir els primers turistes suecs, procedents d’Estocolm, que han aterrat per primer cop aquest any per marxar a esquiar a Andorra i també a Baqueira Beret. Van ser 170 passatgers que van volar dues hores més del previst pel «mal temps» que feia a Estocolm a l’hora de l’enlairament ahir al matí. El propietari de la companyia Quality Travel, Ulf Ötmark, va explicar un cop aterrats que «el mal temps ha fet cancel·lar molts vols», però «afortunadament hem pogut enlairar-nos», va afegir. Ötmark va destacar que aquest és el primer vol procedent de Suècia d’aquest 2019 i que cada diumenge n’operaran dos, un d’arribada i un de tornada fins a finals del mes de març.



Entre els 170 passatgers que van arribar a Alguaire ahir, en un dia assolellat però amb molt de vent, hi havia Eva Lundin, que va explicar que «ha vist per Instagram que a Andorra hi ha molta neu» i va afegir que espera trobar-hi «molt de sol». Lundin va explicar que aquesta és la seva primera estada a Catalunya per dirigir-se a Andorra a practicar l’esquí.

Perfil

Entre els passatgers, gent d’edats ben diverses, joves, famílies i fins i tot gent gran. A tots ells els van traslladar en autobusos que els havien de portar a les destinacions d’esquí, a les qual s’hi afegeix enguany Baqueira Beret. Entre els passatgers joves, Jesper i Cristoff es van mostrar «contents» d’haver pogut arribar a Alguaire. Per tots dos és el primer cop que visiten Andorra per esquiar i un d’ells diu que un dels motius del viatge és la visita a la seva germana que hi treballa. Per la seva banda, Quality Travel mantindrà els vols xàrters per a esquiadors procedents de diferents ciutats de Suècia. Però la novetat és que, a més d’Andorra, el touroperador suec comercialitza enguany la Val d’Aran com a destinació d’esquí en els seus paquets turístics, per potenciar també el Pirineu de Lleida entre la seva oferta. Ahir també van operar els vols amb destinació Palma i els vols anglesos, operats per Nielson, que també van patir algun retard, informa l’ACN.