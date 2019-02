FEDA posarà més carregadors per a vehicles elèctrics

El director general de FEDA, Albert Moles, va anunciar ahir que l’elèctrica augmentarà el parc de carregadors per a vehicles elèctrics al Principat, així com el seu temps de càrrega. No va indicar quan serà, però sí que la decisió rau en l’èxit del pla Engega i en l’afluència de turistes amb aquest tipus de vehicles. Actualment, FEDA disposa de 14 punts de càrrega distribuïts per tot el país, entre punts de càrrega lenta, ràpida i accelerada. L’anunci va tenir lloc en el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre la companyia i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per fomentar l’educació sobre la mobilitat sostenible en tots els sistemes educatius del país.



L’elèctrica aportarà 10.000 euros al projecte, que pretén «afrontar un canvi social en el model d’energia eficient i sostenible. La mobilitat elèctrica és una realitat a Andorra i s’ha de sensibilitzar als joves del seu ús i beneficis, però també dels esforços que comporta», va explicar el ministre d’Educació, Eric Jover, que va indicar que el programa realitzarà a la primavera, a alumnes de segona ensenyança. A més, tindrà lloc en els centres educatius, però també en les instal·lacions de FEDA.



«Els canvis vindran a través de la gent més jove, i que aquí radica la importància d’aquest conveni», va manifestar el president de FEDA, Albert Moles, que va explicar que un dels altres papers rellevants que tindrà l’empresa és el d’oferir contingut tècnic sobre l’educació viària, així com la seguretat, i la millor manera d’aprofitar les energies sostenibles.



«Els joves utilitzen aquestes energies, però potser no són conscients del seu ús i dels esforços que implica», va precisar el ministre. Moles, per la seva part, va posar un exemple al respecte: «Els vehicles elèctrics provoquen menys emissions. Ara bé, la forma en la qual es produeix aquesta electricitat sí que les provoca, tot i que en menor mesura que un cotxe convencional». A més de transmetre el desenvolupament sostenible, també es vol sensibilitzar i conscienciar. «Per a fer-ho, l’educació és clau», va defensar Jover.