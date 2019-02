El Govern cedirà instal·lacions al Lycée per ampliar el centre educatiu

El Govern cedirà temporalment dues instal·lacions de Ciutat de Valls al Lycée Comte de Foix per tal de poder donar resposta a l’increment progressiu del nombre d’alumnes del sistema francès al llarg dels propers anys. «Actualment hi ha entorn de 1.500 alumnes i la previsió és superar els 1.800 en els següents cursos, de manera que la infraestructura actual serà insuficient», ha argumentat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, tot concretant que els espais cedits seran l’antiga escola espanyola de Ciutat de Valls i l’edifici El Roc de l’escola andorrana de segona ensenyança.

Eric Jover: «Un nou edifici hagués estat una molt bona opció, però hem optat per la gestió més acurada possible»

Després de manifestar obertament la seva preocupació davant la possibilitat de no poder donar resposta al creixement d’alumnes, el delegat de l’ensenyament francès, Denis Dekerle, ha explicat que la Comissió Mixta d’Educació va trobar en aquest acord de cessió la millor solució malgrat que hi havia altres alternatives. El conveni es farà efectiu a partir del setembre del 2020 i durarà cinc anys, amb la possibilitat que es pugui prorrogar d’any en any sempre que el Lycée superi els 1.500 alumnes. De tota manera, Jover ja ha avançat que la previsió és que el nombre d’estudiants vagi disminuint i ja no sigui necessari seguir utilitzant aquests espais en el futur.

Definir els espais

La cessió, que serà gratuïta, permetrà al Lycée guanyar una trentena d’espais i prop de 3.000 metres quadrats, però ara està a les seves mans decidir quins cursos hi traslladarà per tal de determinar les adaptacions que s’hauran de dur a terme en els dos edificis, un dels quals encara utilitzen els alumnes de segona ensenyança de l’escola andorrana. En el moment del trasllat, però, aquests estudiants ja s’hauran reubicat a Santa Coloma. En tot cas, de moment encara no s’ha decidit com es repartirà la despesa de les reformes que s’hagin de realitzar.

Sense nou edifici

Entre les altres alternatives plantejades, Jover ha informat que la creació d’un nou Lycée va estar sobre la taula, però que es va acabar descartant en veure que el creixement d’alumnes seria temporal. «Un nou edifici hagués estat una molt bona opció, però hem optat per la gestió més acurada possible», ha justificat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior. De la mateixa manera, la Comissió va rebutjar l’escola espanyola de Sant Julià pels pocs metres quadrats i la distància significativa respecte a l’actual Lycée.

L’acord signat entre les dues parts també obre la porta perquè el Ministeri d’Educació pugui beneficiar-se de les instal·lacions de restauració i hosteleria de què disposa actualment el centre educatiu francès i «pugui dur-hi a terme formacions per als comerciants, restauradors o informadors turístics», ha matisat Jover.