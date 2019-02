Comença la remodelació de les avingudes d’Encamp

El Comú d’Encamp va informar ahir a través d’un comunicat que a partir del pròxim dilluns, 11 de febrer, s’iniciaran les obres de remodelació de les avingudes de Joan Martí i François Mitterrand en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i la plaça dels Arínsols. Així mateix, a partir del dia 18 de febrer, la circulació de vehicles quedarà totalment restringida en aquest tram. Segons el comunicat, es podrà arribar fins a la rotonda del Prat de Genil, on els vehicles podran dirigir-se cap a la desviació d’Encamp. En el sentit descendent, s’habilitarà un punt de gir per vehicles pesants en front de la plaça dels Arínsols, i s’habilitarà un punt de maniobra per vehicles lleugers a la plaça del Consell.



L’accés al carrer René Baulard (escola francesa i Complex Esportiu) es mantindrà. L’accés al carrer Major s’efectuarà des del carrer Sant Miquel. L’entrada de l’aparcament de Sant Miquel es traslladarà a la zona de la rotonda de Prat de Genil.



El transport escolar, el transport públic i el FUNIBUS no es veuran alterats. Tanmateix, durant la propera setmana el Comú d’Encamp comunicarà totes les afectacions i possibles alteracions referent a les parades de transport.