El Moneyval destaca el progrés d'Andorra contra el blanqueig de capitals

El grup de lluita contra el blanqueig de diners i contra el terrorisme del Consell d'Europa, Moneyval, ha fet públic aquest dijous al matí l’informe de seguiment sobre Andorra, que analitza el progrés del país en el tractament de les deficiències tècniques de compliment identificades en l'informe d'avaluació, publicat el setembre de 2017. El Moneyval constata els progressos i ha revisat la nota per a dotze recomanacions, nou de les quals eren "parcialment conformes" en l'anterior avaluació i ara són "conformes".

També s'analitza si Andorra ha implementat noves mesures per complir amb els requisits del Grup d'Acció Financera (GAFI) i demana que n'hi hagi d'addicionals contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. En aquest sentit, cal recordar que el Consell General ja va aprovar en el seu moment la llei per prevenir el blanqueig i la tipificació del delicte fiscal. Això, segons el Moneyval, suposa un marc jurídic sòlid per a la delinqüència del finançament del terrorisme i que l'absència de processos per aquest delicte sembla estar d'acord amb el perfil de risc del país.

El Moneyval destaca que Andorra continua millorant en l'efectivitat de les mesures contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme i anima a continuar amb els esforços en aquest àmbit. L'organisme assenyala, però, que en la legislació del Principat no queda clar quina és la freqüència i intensitat amb la qual s'han d'inspeccionar empreses que tinguin un risc potencial de blanqueig de diners o de finançament del terrorisme.