Plaus i De la Casa guanyen al Coll del Pollastre

Els pilots de l’Automòbil Club d’Andorra van firmar un bon inici de la temporada en la cinquena edició de la Pujada al Coll del Pollastre. Ramonet Plaus (Silver Car S3) va vèncer en la categoria CM/Promoció, mentre que Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC) també va aconseguir el triomf en la categoria Turismes. Per la seva part, Edgar Montellà (Speed Car GT-R), va ocupar la segona posició entre la nombrosa representació de CM/Promoció.

Els organitzadors van preparar el recorregut habitual d’aquesta jove pujada, és a dir els 3,45 quilòmetres de la carretera BV-5031, va ser un traçat ràpid amb un desnivell total de 118 metres i un pendent mitjà del 3,3%. Es van programar un màxim de cinc pujades per a iniciar el Campionat de Catalunya de Muntanya 2019.

En aquest sentit, Ramón Plaus, va explicar que «era la primera vegada que competia amb el Silver Car i la veritat és que tot és molt diferent». «Hem sortit al principi amb rodes usades, hem fet alguns canvis en els reglatges però vaig molt perdut quant a la posada a punt del Silver Car», explicava i afegia que «el marge de millora és molt gran, espero lluitar amb Francesc Munné de tu a tu pel triomf absolut».

Per altra banda, Gerard de la Casa va destacar que «intentarem repetir el títol espanyol de l’especialitat i recuperar el de Catalunya». «Aquesta temporada els calendaris ens permeten seguir al complet tots dos campionats», afegia. Per la seva part, Edgar Montellà va indicar que «no estic content de la manera que he competit al Coll del Pollastre aquesta temporada». «Crec que tot és degut a la falta de confiança en el cotxe en un asfalt tan complicat com el d’aquesta pujada», reiterava.